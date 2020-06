Duits gerecht: “Russische regering bestelde moord op Georgiër in Berlijn”

De moord op een Georgiër vorige zomer in Berlijn was het werk van een Russische huurdoder die handelde in opdracht van de Russische regering. Tot dat besluit kwam het Duits gerecht na onderzoek.

In augustus 2019 werd een 40-jarige Georgiër met Tsjetsjeense roots op klaarlichte dag doodgeschoten in een park in Berlijn.

Algauw vermoedde het Duitse gerecht dat de Russische regering een hand had in de moord. In december werden twee Russische diplomaten het land uitgezet omdat Rusland weigerde mee te werken aan het onderzoek.

Volgens de openbare aanklager in Karlsruhe werd de man vermoord omdat hij een opposant van het Russische regime was. “Hij werd het slachtoffer van een huurmoord omdat hij gekeerd was tegen de Russische overheid, tegen de regeringen van de autonome regio’s Tsjetsjenië en Ingoesjetië en tegen de pro-Russische regering van Georgië.”

De Duitse regering is erg ontstemd over de moord. Minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas sloot donderdag niet uit dat er maatregelen tegen Rusland worden getroffen.