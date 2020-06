België genoemd als land met de slechtste corona-aanpak ter wereld: hoe is dat berekend, klopt het en wat met ons imago?

Een vooraanstaand blad als The Economist dat de Belgische aanpak van de coronacrisis de slechtste noemt. Dramatisch voor ons imago, in een periode dat diplomaten al alle moeite van de wereld moeten doen om het beeld van België als broeihaard recht te zetten. Extra pijnlijk: de conclusies kloppen niet eens. “Dat is wat er gebeurt als economisten zich mengen in zaken die ze niet goed begrijpen”, zegt viroloog Steven Van Gucht. Waar verdienen we die lage score dan aan?