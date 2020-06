Volgende week mogelijk eerste hittegolf van het jaar: “Het worden tropische dagen”

Het wordt tropisch warm volgende week. Mogelijk zijn we zelfs op weg naar de eerste hittegolf van het jaar, met temperaturen die al zeker woensdag en donderdag boven de 30 graden lijken uit te stijgen. “Het wordt hoogzomer”, zegt weerman Frank Deboosere.

Het is nog een beetje te vroeg om nu al te zeggen dat er een hittegolf aankomt, zegt Deboosere. “Volgens de meteorologische definitie van een hittegolf moet het vijf dagen na elkaar minstens 25 graden zijn en moet het op drie daarvan meer dan 30 graden zijn”, zegt Deboosere. “Ik denk dat we woensdag en donderdag wel 30 graden zullen halen, maar voor vrijdag weet ik het nog niet.”

Wel zeker is dat we aan het begin staan van een reeks hoogzomerdagen. “Dat staat als een paal boven droog water”, zegt Deboosere. “Het worden tropische dagen.”

Zeldzaam zijn hittegolven niet in juni, benadrukt de KMI-weerman. “De vroegste hittegolven die we al waargenomen hebben, waren zelfs al in mei. In juni zijn ze perfect mogelijk, daar is niets uitzonderlijks aan.” Wat de rest van de zomer brengt, is ook nog niet te voorspellen. “De algemene verwachting is dat we op weg zijn naar een warme zomer na de droge perioden van de voorbije weken.”