Parlementsvoorzitter schrijft premier Wilmès brief over agressie van politie tegen Duits Europarlementslid

Brussel - Europees Parlementsvoorzitter David Sassoli heeft premier Sophie Wilmès in een brief verzocht om “onmiddellijke maatregelen” te nemen na het incident tussen de Brusselse politie en het Duitse Europarlementslid Pierrette Herzberger-Fofana, zo is donderdag vernomen in het parlement.

Foto: AFP

In de brief veroordeelt Sassoli met kracht elk gebruik van buitensporig politiegeweld en herinnert hij aan het privilege van de parlementaire immuniteit. De parlementsvoorzitter vraagt de Belgische premier om onmiddellijk de nodige maatregelen te nemen.

Woensdag bij de opening van de plenaire zitting had Herzberger-Fofana verklaard dat ze klacht had ingediend wegens politiegeweld. Het 71-jarige parlementslid met Afrikaanse roots zei dat ze dinsdagavond brutaal was aangepakt door de politie toen ze aan het station Brussel-Noord een foto nam van agenten die twee zwarte jongeren “lastig vielen”.

De Brusselse politie heeft dan weer een proces-verbaal wegens smaad opgemaakt omdat het parlementslid de agenten zou beledigd hebben. Het parket van Brussel heeft een gerechtelijk onderzoek geopend.