Milde vorm van Covid-19 zorgt na drie maanden nog voor gezondheidsproblemen

Bijna drie maanden na de eerste symptomen van het virus heeft een deel van de coronapatiënten nog steeds ernstige klachten, zoals vermoeidheid, kortademigheid, druk op de borst, hoofd- en spierpijn. Ruim negen op de tien ondervraagden geeft aan problemen te hebben met simpele dagelijkse activiteiten, terwijl 65 procent vreest niet meer volledig te herstellen. Dat blijkt uit onderzoek van Universiteit Hasselt, kenniscentrum CIRO, Universiteit Maastricht en het Nederlandse Longfonds.

Gemiddeld drie maanden na het oplopen van een milde vorm van het coronavirus geeft 65 procent van de ondervraagden aan dat hun gezondheid nog steeds matig is. Zevenentwintig procent vindt zijn gezondheid zelfs slecht. Amper zeven procent voelt zich weer helemaal gezond. Nochtans geeft 83 procent aan dat ze voor de coronabesmetting in goede gezondheid waren.

“Dit toont aan dat een coronabesmetting nog lang gevolgen kan hebben op de gezondheid. Meer dan zeven op de tien ondervraagden heeft zelfs problemen met wandelen”, zeggen prof. dr. Martijn Spruit (UHasselt/CIRO/UMaastricht) en prof. dr. Chris Burtin (UHasselt). “Deze resultaten zijn verbijsterend. Zeker als je weet dat het hier allemaal gaat om personen die niet in het ziekenhuis zijn beland na de coronabesmetting.”

Onderbelicht

Volgens de onderzoekers gaat het om een onderbelichte groep van patiënten. “We zien dat in deze groep van mensen met een zogenaamde milde vorm van corona meer dan de helft van de ondervraagden aangeeft geen nazorg te hebben gehad en/of daar zeer ontevreden over te zijn”, zeggen de onderzoekers. “En dat ondanks het feit dat ze nu nog steeds kampen met gezondheidsproblemen. Deze groep dreigt dus tussen wal en schip te vallen, en dat moeten we zien te voorkomen.”

De onderzoekers bevroegen 214 personen in Vlaanderen met corona die niet opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis. Eenzelfde bevraging bij 1.600 personen in Nederland leverde vrijwel dezelfde conclusies op. Na de zomer zullen de onderzoekers opnieuw een bevraging lanceren bij de respondenten om te kijken of de gezondheidsklachten aanhouden.