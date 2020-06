Vrijdag beslissing over nieuwe gedelegeerd bestuurder VRT? Peter Vandermeersch, Koen Clement en Frederik Delaplace in de running

De Vlaamse regering hakt wellicht vrijdag de knoop door over de nieuwe gedelegeerd bestuurder van de VRT. De top van de regering-Jambon voert vrijdagvoormiddag alvast selectiegesprekken met de resterende kandidaten. Volgens De standaard gaat het om Peter Vandermeersch, Koen Clement en Frederik Delaplace.

Na een conflict aan de top van de openbare omroep besliste de Vlaamse regering begin dit jaar om gedelegeerd bestuurder Paul Lembrechts opzij te schuiven. Leo Hellemans werd aangesteld als interim-gedelegeerd bestuurder van de VRT en minister van Media Benjamin Dalle beloofde om tegen de zomer een nieuwe gedelegeerd bestuurder aan te duiden.

Vorige maand liet VRT-voorzitter Luc Van den Brande verstaan dat er zich “tientallen kandidaten” voor de vacature hebben aangediend. Na gesprekken en assessments zijn de resterende kandidaten vrijdag uitgenodigd voor een finaal selectiegesprek met de top van de Vlaamse regering. Mogelijk hakt de regering-Jambon meteen nadien de knoop door en weten we vrijdag wie de nieuwe ceo aan de Reyerslaan wordt.

Drie kandidaten

Volgens De standaard zijn er nog drie kandidaten over: Peter Vandermeersch, Koen Clement en Frederik Delaplace. Vandermeersch is de gewezen hoofdredacteur van De Standaard, Het Nieuwsblad en NRC Handelsblad en al vaker in verband gebracht met de VRT, Clement werkte onder meer nog bij Magnet magazines, De morgen en als marketing manager bij De Persgroep en Delaplace is momenteel CEO van Mediafin, de uitgever van de zakenkranten De Tijd en L’Echo. Clement zou op dit moment in pole position liggen.

Geen eenvoudige klus

Wie Lembrechts ook opvolgt, een eenvoudige klus wacht hem/haar niet. Denk maar aan het feit dat de openbare omroep de komende jaren verder moet besparen van de Vlaamse regering en dat de nieuwe ceo sowieso start met een nieuwe beheersovereenkomst die hij zelf niet, of toch niet helemaal, mee heeft kunnen onderhandelen.