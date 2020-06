Ex-veiligheidsadviseur Bolton gaat nog stapje verder: “Trump is ongeschikt voor ambt van president, hij heeft de competentie niet”

De voormalige adviseur voor nationale veiligheid, John Bolton, heeft de president van de Verenigde Staten, Donald Trump, ongeschikt genoemd voor zijn ambt. Dat deed hij in een interview met ABC News naar aanleiding van zijn langverwachte boek over zijn tijd in het Witte Huis. “Ik denk niet dat hij geschikt is voor het ambt. Ik denk niet dat hij de competentie heeft om het werk te doen”, aldus Bolton.

John Bolton, 71 jaar, vergezelde Trump op zijn eerste historische ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider, Kim Jong-un, als de Amerikaanse Nationaal Veiligheidsadviseur. “Hij was zo gefocust op zijn herverkiezing dat hij meer bezig was met de foto dan met de diplomatieke gevolgen op lange termijn”, klinkt het.

Het boek van Bolton, getiteld The Room Where It Happened, A White House Memoir, waarvan al verschillende passages zijn gelekt, komt volgende week dinsdag uit. Het Witte Huis heeft al een rechtszaak aangespannen om de publicatie van het boek te proberen blokkeren.

President Donald Trump verwerpt de kritiek. “Het boek van John Bolton is een verzameling van verhaaltjes en leugens. Allemaal om me in een slecht daglicht te zetten”, heeft Trump gezegd op Twitter. Het boek is pure fictie en Bolton wil gewoon wraak omdat Trump hem heeft ontslagen, klinkt het.

