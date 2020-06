Meerderheid van de Belgen zou meer moeten sparen, maar hoe doe je dat en hoeveel moet je opzijzetten?

Een kwart van de Belgen die bijna nooit iets gespaard heeft aan het eind van de maand, en 55 procent die hooguit drie maanden kan overbruggen met de gespaarde reserves. Uit de Financiële Gemoedsrust Barometer blijkt dat we niet op beide oren kunnen slapen met de rekening van de coronacrisis in het vooruitzicht. Maar hoeveel is er dan nodig om dat wél te kunnen? Sparen is iets wat we moeten leren. Om het dan nog te kunnen.