De ‘Beyoncé van Open VLD’ die weigert te plooien: waarom Sihame El Kaouakibi zich wat meer kan veroorloven

Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi (Open VLD) staat in het oog van de storm. Dat de ‘Beyoncé van Open VLD’ -zoals ze door haar partij wordt genoemd- tegen de eigen meerderheid heeft gestemd in een resolutie rond praktijktesten nemen N-VA en CD&V haar zeer kwalijk. In haar eigen partij blijven ze achter haar staan, al knarsetanden er ook wel een paar. “Sihame mag blijkbaar wat meer dan de gemiddelde parlementair.”

Ze had het aangekondigd. Ze had zelfs opgeroepen om mee te stemmen met de resolutie van de oppositie om praktijktesten in te voeren. Echt verrast was dus niemand dat Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi ...