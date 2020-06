Hij pronkte met zijn workouts, maar twee matchen na de corona-onderbreking ligt Cristiano Ronaldo al onder vuur

Geen voetballer ter wereld die zich tijdens de lockdown zo leek uit te sloven als Cristiano Ronaldo, maar na twee matchen in het post-coronatijdperk ligt ‘CR7’ al onder vuur. Terwijl Lionel Messi en Kevin De Bruyne gewoon verder gingen waar ze gestopt waren, verwijten de fans Ronaldo egotripperij, schrijven de media dat hij zijn verantwoordelijkheid niet neemt en zegt trainer Maurizio Sarri zelfs dat hij niet scherp staat.

Sinds de wereld in lockdown is gegaan midden maart heeft Cristiano Ronaldo 53 foto’s en video’s gepost op zijn Instagram. Cristiano in de fitness. Cristiano die een steile oprit omhoog sprint. Cristiano ...