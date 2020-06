Nieuwe klap voor Trump: Hooggerechtshof bekrachtigt statuut van 700.000 jonge migranten in VS

Het Amerikaans Hooggerechtshof heeft zich tegen het plan van de regering-Trump uitgesproken om een programma terug te draaien dat bescherming biedt aan mensen die als minderjarige naar de Verenigde Staten migreerden. Het programma geeft bescherming aan naar schatting 800.000 mensen in de VS, zonder dat ze de nationaliteit van het land krijgen, voor zover ze de wet naleven. Dat is een nieuwe klap voor Trump. “Vreselijk”, noemt hij de beslissing.

De uitspraak van het Hooggerechtshof handhaaft een programma uit de periode-Obama dat de naam DACA kreeg (deferred action for childhood arrivals) en dat in 2012 in voege trad om migranten zonder papieren te beschermen die als kind naar de VS werden gebracht, een groep die bekendstaat als de Dreamers.

De regering-Trump voerde aan dat het programma onwettig was en dat de uitvoerende macht het recht had een einde te maken aan wat ze als een noodmaatregel van de vorige bewoner van het Witte Huis beschouwt.

De meerderheid van de rechters van het Hooggerechtshof oordeelde dat de stap van de regering-Trump “willekeurig en grillig” was, een klap voor Trump, die van een rem op de immigratie een hoeksteen van zijn presidentschap heeft gemaakt.

Vrees voor deporatie

Het Hooggerechtshof besliste dat mensen die onder DACA vallen, “in de Verenigde Staten kunnen blijven leven en werken zonder de dagelijkse vrees voor deportatie”, zei de burgerrechtengroep American Civil Liberties Union, die waarschuwde dat de kwestie zonder wetgeving van het Congres nog niet helemaal geregeld was.

Het hof gaf de regering de optie een meer gedetailleerde uitleg te geven over waarom aan het programma een einde zou moeten komen.

Trump reageert

Trump noemt de beslissingen “vreselijk” en “politiek geladen”. Het is de tweede keer in enkele dagen tijd dat het Hooggerechtshof tegen de president inging: eerst over de rechten van homoseksuele werknemers en dan over het statuut van de jonge migranten. Trump schreef op Twitter dat die beslissingen “een klap zijn in het gezicht van mensen die er trots op zijn zichzelf Republikein of conservatief te noemen.”

“Krijgt u de indruk dat het Hooggerechtshof me niet mag? “, vroeg de president zich ook af in zijn eerste frontale aanval op het Hooggerechtshof, dat hij naar de conservatieve kan zou laten overhellen volgens een belofte in zijn campagne van 2016.