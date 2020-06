Maurice zal nooit meer kraaien: Franse haan is overleden

De bekendste Franse haan is overleden. Maurice stond in de zomer van 2019 in het middelpunt van een saga, toen buren vonden dat hij te luid kraaide. De rechtbank stelde die gepensioneerden in het ongelijk en gaf de haan toestemming om zich te laten horen. Nog geen jaar later is het dier overleden, meldt zijn baasje.

Maurice de haan kreeg in de zomer van 2019 een heldenstatus in Frankrijk toen een koppel gepensioneerden hem het zwijgen probeerde op te leggen. Zij wilden in alle rust van hun oude dag genieten op het eiland Ile d’Oléron, in het westen van Frankrijk, maar zij ergerden zich aan het luide gekraai van de haan van buurvrouw Corinne Fesseau. Elke dag om 6.30 uur begon Maurice eraan, en hij bleef kraaien tot ’s avonds.

De haan is het nationale symbool bij uitstek in Frankrijk, en Corinne en Maurice kregen dan ook enorm veel steun. Een petitie haalde bijvoorbeeld in geen tijd 140.000 handtekeningen. De strijd tussen de haan en de gepensioneerden groeide uit tot meer dan een burenruzie: het werd een symbolische strijd tussen het platteland en stedelijke inwijkelingen die na twee jaar geruzie in de rechtbank uitgevochten werd. Het gepensioneerde koppel kreeg daar ongelijk: Maurice mocht blijven kraaien en Fesseau kreeg 1.000 euro schadevergoeding.

Maar iets minder dan een jaar na de uitspraak van de rechter heeft Fesseau droevig nieuws: haan Maurice is niet meer. Dat meldt het baasje aan persbureau AFP. “Hij is vorige maand tijdens de lockdown overleden aan coryza (acute snot, nvdr). We hebben hem dood gevonden aan de voet van het kippenhok en hebben nog gedaan wat we konden”, zegt Fesseau. “Maurice was een symbool, een held.”