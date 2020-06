China wil het DNA van elke mannelijke inwoner (en de Verenigde Staten moeten helpen)

China legt een gigantische database aan met daarin het DNA van alle 700 miljoen Chinese mannen en jongens. Al sinds 2017 is de politie er bezig om van iedereen - vrijwillig, zegt de overheid - een DNA-staal te nemen.

De databank is volgens Peking nodig om de criminaliteit beter te kunnen bestrijden en daders sneller te kunnen vatten. Waarnemers beschouwen het vooral als een nieuwe stap in het nu al indrukwekkend hightech controleapparaat dat de Chinese overheid bouwt om zijn inwoners in de gaten te houden.

Amerikaanse hulp

Het bestaan van de databank raakte woensdag bekend door een studie van de Australian Strategic Institute waar The New York Times over berichtte. “Met die database kan in een wip de afstamming worden bepaald van eender welke Chinees aan de hand van een haartje, een druppel bloed of wat speeksel”, schrijven de onderzoekers.

Peking krijgt daarbij hulp uit Amerikaanse hoek. Het bedrijf Thermo Fisher uit Massachusetts heeft een miljoenendeal met de Chinese overheid gesloten om een grote hoeveelheid DNA-testkits te leveren aan de Chinese politie om de testen te doen. Verschillende Amerikaanse politici hebben het bedrijf daarover geïnterpelleerd, maar het volgens Thermo Fisher is er niets illegaals aan de verkoop.

Mensenrechtenbeweging roeren zich intussen ook in het debat. Ze vrezen dat China via die DNA-database de etnische en religieuze minderheden nog strakker onder controle zal proberen te krijgen. Die minderheden, zoals de Oeigoeren, worden al decennialang opgejaagd in China en ondergebracht in heropvoedingskampen. Aan de hand van hun DNA zou de Chinese overheid nu veel makkelijker hele familie kunnen opsporen en opsluiten, aldus Human Rights Watch.