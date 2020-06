Peyre verlengt bij KV Mechelen dat met Kevin Van Dessel ook nieuwe assistent heeft

Kevin Van Dessel was voordien actief bij KRC Genk. Foto: JEFFREY GAENS

KV Mechelen heeft niet lang zonder T2 gezeten. Eén dag nadat de club aankondigde dat het niet verder ging met Dieter Van Tornhout trok Malinwa Kevin Van Dessel aan. De gewezen profvoetballer was de laatste jaren actief bij KRC Genk, maar trekt nu dus naar Mechelen. Thibaut Peyre heeft dan weer zijn contract verlengd tot 2024.

Peyre maakte in januari 2019 de overstap van Union en startte dit seizoen in elke wedstrijd. “Door hem te laten bijtekenen, kiest de club voor stabiliteit”, laat Mechelen weten in een mededeling.