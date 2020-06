Waarom Michy Batshuayi blij moet zijn met komst van topspits Werner bij Chelsea

40 miljoen euro voor Hakim Ziyech en nu 53 miljoen voor Timo Werner: Chelsea heeft duidelijk geen last van coronablues. Vorige zomer had de Engelse topclub een transferverbod, maar die schade haalt ze nu in. De komst van Werner – goaltjesdief van RB Leipzig en de Mannschaft – is goed nieuws voor manager Frank Lampard, maar slecht nieuws voor Michy Batshuayi. Zou je denken.