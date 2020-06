“Dikke Nordin van den Dam”, de Antwerpse drugsbaron die zijn geld woog in plaats van het te tellen

Antwerpen -

De Antwerpse drugsbaron Nordin El H. (32) is in Dubai op vraag van ons land opgepakt. De crimineel, bekend als “dikke Nordin van den Dam”, wordt beschouwd als een van de hoofdverdachten van een reeks aanslagen in het Antwerpse drugsmilieu van de jongste maanden. Het Antwerpse gerecht zal zijn uitlevering vragen.