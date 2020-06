China heeft coronavirus volgens Trump misschien moedwillig verspreid: “Er is een kans”

China heeft het nieuwe coronavirus misschien moedwillig verspreid om zo de wereldeconomie te destabiliseren. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump donderdag gezegd in een gesprek met de zakenkrant Wall Street Journal.

“Er is een kans dat het moedwillig is gebeurd”, zei Trump, die eraan toevoegde dat hij zich hiervoor niet baseerde op inlichtingen van zijn diensten en de kans groter is dat achter de wereldwijde verspreiding geen strategie zat. “Maar je weet het nooit.”

LEES OOK. Bizarre gesprekken, louche deals en één grote obsessie: ex-veiligheidsadviseur schetst vernietigend beeld van Trump

Trump kaderde de uitspraak binnen een context waarin hij de verdienste claimt de Chinese economie te doen lijden door het opleggen van een rist heffingen.

“Zij zeggen Man, we zitten in de problemen. De Verenigde Staten doen ons dood. Laat ons niet vergeten, mijn economie tijdens het laatste anderhalf jaar blies hen van de sokken. En de reden daarvoor zijn de heffingen”, wordt Trump geciteerd.

Tussen de VS en China lijken de spanningen toe te nemen, deels door het nieuwe coronavirus. Trump herhaalde de voorbije maanden meermaals dat China niet transparant is geweest over de uitbraak van het virus. Leden uit zijn regering lieten optekenen te geloven dat het virus afkomstig is uit een Chinees labo.