Opsporingsonderzoek ingesteld naar aankoop van 15 miljoen mondmaskers bij Avrox

Er is een opsporingsonderzoek gestart naar de aankoop van 15 miljoen mondmaskers bij het Luxemburgse Avrox. Dat bevestigt een woordvoerder van het Brusselse parket na berichtgeving van RTBF.

Het gaat om stoffen mondmaskers die Defensie op vraag van de federale regering voor de Belgische bevolking bestelde. Defensie ging daarvoor in zee met Tweeds & Cottons uit Gent voor 3 miljoen exemplaren en het Luxemburgse Avrox voor 15 miljoen stuks. Vooral over die laatste maskers rezen er vragen en verschillende bedrijven beweerden dat ze ten onrechte bij de aanbesteding zijn geweerd.

“In juni werd een opsporingsonderzoek geopend naar de vennootschap Avrox naar aanleiding van een proces-verbaal”, zegt parketwoordvoerder Denis Goeman. “In dit stadium is er geen enkele overtreding vastgesteld”, benadrukt hij. “Maar het opsporingsonderzoek is nog niet afgesloten.”

Corruptie

Volgens gerechtelijke bronnen werd het pv opgesteld door de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie (CDBC). De speurders van die dienst houden zich bezig met omkoping, knevelarij, belangenvermenging en verduistering op het gebied van overheidsopdrachten, subsidies, vergunningen en erkenningen.

Defensie heeft al meermaals benadrukt dat de mondmaskers van Avrox aan alle normen en vormen voldoen en geen gevaar vormen voor de volksgezondheid.

Niet op de hoogte

Avrox laat donderdagavond in een reactie weten dat het niet op de hoogte was van het initiatief van de CDBC. “Het parket is onafhankelijk en heeft het recht om de onderzoeken uit te voeren die het nodig acht. Avrox heeft niets te verbergen en zal haar volledige medewerking verlenen aan de gerechtelijke instanties”, luidt het. Het bedrijf zegt er ook “het volste vertrouwen” in te hebben dat “dit onderzoek zal bevestigen dat er geen enkel element is dat tegen haar gebruikt kan worden”.