Zorgkundigen willen duidelijke gebruiksregels over mondmaskers

Zorgverleners eisen snel duidelijke regels van de Belgische overheid over hoe ze hun mondmaskers veilig moeten dragen. De voorbije weken werd door de Hoge Gezondheidsraad gezegd dat ze hun chirurgische mondmaskers acht uur lang mochten dragen, waarbij het tijdens rustpauzes ook onder de kin mocht worden gehangen. Maar volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is dat laatste onveilig omdat je het masker dan met de handen aanraakt, waardoor er besmettingsgevaar optreedt.