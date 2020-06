Belangrijkste overheidsdienst was stuurloos in volle coronacrisis: gepensioneerde topambtenaar moest Volksgezondheid redden

Een gebrek aan urgentie, onderbemanning en een voorzitter die verdronk in het werk. Begin april, midden in de coronapiek, was de ­belangrijkste overheidsdienst zelf in crisis. De gepensioneerde topambtenaar Christiaan Decoster (69) moest redding brengen, maar op 1 juli zwaait hij alweer af. “Ik heb kleinkinderen en de vakanties beginnen straks.”