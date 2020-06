Emmanuël Van den Steen schuldig bevonden aan doodslag op zijn partner: riskeert 30 jaar cel

/ Brugge / Middelkerke - De volksjury heeft Emmanuël Van den Steen (70) schuldig bevonden aan de doodslag op zijn partner Miriam Van Poel (68). De beschuldigde bracht het slachtoffer op 13 oktober 2017 in Middelkerke met vijf messteken om het leven. De verdediging had de feiten ook niet betwist.

Van den Steen had donderdag, voor de jury in beraad was gegaan, het laatste woord gekregen op het proces. Hij deed dat heel emotioneel. “Ik ben me gaan aangeven. Ik heb veel mensen verdriet gedaan en kan dat niet meer veranderen”, snikte hij. “Ik wist niet wat ik deed. Sorry, maar ik kan het niet goedmaken. Hopelijk kunt u geloven dat ik spijt heb.”

Emmanuël Van den Steen en Miriam Van Poel knoopten in 2012 een relatie aan, maar dat ging niet altijd over rozen. De Middelkerkenaar vond onder andere dat zijn partner te veel tijd en energie besteedde aan haar activiteiten bij seniorenvereniging OKRA in Haaltert. Een kleine week voor de feiten kwam de beschuldigde ook erg jaloers uit de hoek, omdat het slachtoffer op een feest te innig zou hebben gedanst met een andere man. “Dirty Dancing”, noemde Van den Steen het in meerdere berichten.

Op vrijdag 13 oktober 2017 wilde Van den Steen de brokken lijmen met een verzoeningsdiner. Die avond kwam het in haar tweede verblijf in de Jean Van Hinsberghstraat in Middelkerke tot een hoogoplopende ruzie. De beschuldigde bracht zijn partner met drie messteken in de rug en twee in de borst om het leven. Pas de volgende avond ging Van den Steen zich spontaan aangeven bij de politie.

Geen uitlokking

Van den Steen heeft altijd beweerd dat Miriam hem eerst aanviel met een mes, maar de verdediging heeft uiteindelijk geen uitlokking gepleit. In zijn laatste woord drukte de beschuldigde wel nog zijn spijt uit. “Ik heb me aangegeven bij de politie en gezegd dat ik de daden gepleegd heb. Ik kan dat niet meer veranderen. Ik heb veel mensen verdriet gedaan en kan het nooit meer goedmaken. Een miljoen keer sorry”, klonk het.

In het arrest over de enige schuldvraag werd verwezen naar de vaststellingen van wetsdokter Geert Van Parys. “De beschuldigde heeft tijdens het onderzoek en ter terechtzitting ook erkend dat hij die steekwonden opzettelijk toebracht met een mes”, las voorzitter Willem De Pauw. Het hof en de juryleden benadrukten de zeer gewelddadige wijze waarop de messteken werden toegebracht, waarbij het lichaam van het slachtoffer tot zeven centimeter diep werd doorboord.

Vitale organen

Het oogmerk tot doden stond voor de volksjury buiten kijf. In de motivering werden onder andere de aard van de steekwonden en de plaats van de steekwonden aangehaald. “Eenieder weet dat zich daar vitale organen bevinden, waardoor niet de minste redelijke twijfel bestaat over het oogmerk om Miriam Van Poel te doden.”

De debatten over de strafmaat gaan vrijdagochtend om 10 uur van start. Voor doodslag riskeert Emmanuël Van den Steen 30 jaar opsluiting.