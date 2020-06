“Fedasil intimideerde campinguitbaters om asielzoekers op te vangen”

Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) heeft zich bij minister van Asiel Maggie De Block (Open VLD) beklaagd over de naar verluidt intimiderende praktijken van opvangagentschap Fedasil aan het adres van campinguitbaters.

Volgens de Vlaamse kampeerfederatie Recread ontvingen verschillende uitbaters de voorbije weken telefoons van Fedasil, dat dringend extra opvangplaatsen voor asielzoekers zoekt. “Die telefoons gebeurden vaak op een nogal gespierde, verbale wijze, waarbij de medewerkers van Fedasil geen ‘neen’ aanvaardden en maar bleven aandringen op een samenwerking”, zegt Dirk Metsu, algemeen directeur van Recread.

Voor Demir is het “onaanvaardbaar, indien bij het zoeken naar opvangcapaciteit gebruikt wordt gemaakt van intimiderende praktijken”, zo schreef ze in een brief aan De Block. Nog volgens de minister heeft “Fedasil voldoende tijd gehad om de nodige opvangcapaciteit te zoeken. Zich nu wenden tot de toeristische sector, is wat mij betreft een gemakkelijkheidsoplossing, die bovendien het imago van de sector schaadt”, zo antwoordde ze Vlaams Parlementslid Kristof Slagmulder (Vlaams Belang).

Fedasil bevestigt dat het nog steeds op zoek is naar bijkomende opvangcapaciteit, en daarbij ook campings contacteerde. “Het is echter niet correct dat we uitbaters onder druk zetten. We hebben trouwens geen drukkingsmiddelen”, beklemtoont woordvoerder Lies Gillis.