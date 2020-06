Sneller bestellen, later betalen: betaalplatform Klarna wil ook Belgische e-commerce veranderen

Simpele betaaloplossingen voor online shopping, dat is wat het Zweedse Klarna al vijftien jaar levert aan zijn 200 000 partnerbedrijven en 85 miljoen gebruikers. Sinds donderdag starten ze ook in België met hun activiteiten. Bij de webwinkels van H&M, Adidas en A.S. Adventure kan je nu kiezen voor ‘21 dagen en dan betalen’ . Achteraf betalen zonder bijkomende kosten, het lijkt te mooi om waar te zijn.