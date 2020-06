“Clubs bejegenen voetballers nog steeds als kleine kinderen, zoals nu met het muilkorfdebat”

Heeft u ze gezien, de mondmaskers tijdens het bekerfeest in Napels? Na de zege van Napoli in de Coppa Italia bleek hoe moeilijk puur voetbalgeluk te verzoenen is met de regels van sociale afstand. Als er al handen werden gewassen, dan was dat na een plons in een fontein. Straks worden ook de nationale titels in Italië, Spanje en Engeland gevierd. Op 1 augustus is ook Antwerp of Club aan de beurt. Voetbal en de coronacrisis – het blijft een moeilijk huwelijk.