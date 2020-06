Adnan Januzaj kan met Real Sociedad ook niets rapen bij Deportivo Alavés

Real Sociedad heeft donderdag op de 29e speeldag van de Spaanse Liga geen punten kunnen pakken op verplaatsing bij Deportivo Alavés. Het duel achter gesloten deuren eindigde op 2-0. Adnan Januzaj maakte bij de bezoekers de negentig minuten vol.

Beide teams hielden mekaar de eerste periode in de tang. Vroeg na de koffie zorgde Borja Sainz (56.) dan toch voor de 1-0. Nadien bleven treffers uit. In een woelige slotfase liepen eerst bezoeker Zaldua en nadien thuisspeler Pina elk tegen hun tweede geel aan. Invaller Martin Aguirregabiria (90.+6) dikte helemaal in het gaatje nog aan tot 2-0.

GOAAAL | Martin verdubbelt de voorsprong voor Alaves! ??



2??-0?? #AlavésRealSociedad ???? pic.twitter.com/soBoy2DFgX — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) June 18, 2020

Alaves klimt met 35 punten naar een gedeelde elfde plaats. Sociedad (47 ptn) staat zesde, op gelijke punten met nummer vijf Getafe.

Later donderdag (22u) staat nog het treffen tussen Real Madrid, met Thibaut Courtois en Eden Hazard, en Valencia op de planning. Barcelona voert de stand aan met 64 punten, voor Real (59 ptn), dat dus nog in actie komt.

De Spaanse Liga werd afgelopen weekend, ongeveer een maand na de Duitse Bundesliga, de tweede topcompetitie in Europa die na de verplichte coronapauze van ongeveer drie maanden de wedstrijden hervatte. Net als in Duitsland zijn in Spanje fans niet toegelaten in de stadions.