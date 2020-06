Juventus verliest Alex Sandro en Khedira met blessures

Juventus moet maandag in Bologna, bij de hervatting van de Serie A, de Braziliaanse vleugelverdediger Alex Sandro en Duitse middenvelder Sami Khedira met blessures missen. Dat heeft de Italiaanse grootmacht donderdag gemeld.

Juve laat weten dat Alex Sandro last heeft aan een ligament van de knie. “Hij is meteen met kinesitherapie gestart”, luidt het. Khedira is op de sukkel met de rechterdijspier. Bij hem moet verder onderzoek uitwijzen hoelang hij aan de kant staat.

Khedira was tussen december en eind februari al buiten strijd met een knieblessure. Net voor het coronavirus de wedstrijden deed stilvallen, had hij weer op de bank plaatsgenomen. Tijdens de halve finale van de Coppa Italia, op 12 juni tegen AC Milan, had hij als invaller enkele minuten gekregen. Woensdag stond hij wel niet op het wedstrijdblad voor de finale, die het team uit Turijn verloor na strafschoppen tegen Napoli. Alex Sandro speelde wel de hele partij.