Club Brugge gaat 1,1 miljoen minder verdienen in Champions League

De UEFA heeft uitgerekend dat het verlies door de coronacrisis zo’n 500 miljoen euro zal bedragen. Daarom is besloten dat de startpremies in de Champions League en in de Europa League de volgende vijf jaar zullen verlagen. Niet spectaculair, maar toch. Volgens een simulatie zouden de deelnemers aan de poulefase van de Champions League – voor België zijn dat Club Brugge en/of AA Gent – zo’n 1,1 miljoen euro minder opstrijken. Wie zich plaatst voor de Europa League – voor België zijn dat Charleroi, Antwerp en/of Standard – moet het met 300.000 euro minder stellen.