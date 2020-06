Eden Hazard effent het pad voor Real Madrid met tweede assist in twee wedstrijden

Zijn statistieken dikken weer wat aan. Met een assist voor Karim Benzema trok Eden Hazard donderdagavond Real Madrid voorbij een stug Valencia. Marco Asensio en opnieuw Benzema - met een heerlijke goal - zetten de kroon op het werk. 3-0. Ook Thibaut Courtois onderscheidde zich voor rust met enkele knappe reddingen.

Aangename eerste helft in het Estadio Alfredo Di Stefano. Doelpogingen van Real die niet op één hand te tellen waren, sterke tegenprikken van Valencia, een correcte VAR-interventie om een doelpunt van Rodrigo wegens buitenspel af te keuren én twee Belgen in opvallende rollen. Thibaut Courtois die na een kwartier met een vingertje een poging van diezelfde Rodrigo deed afweken tegen de paal en Eden Hazard die de reflexen van Jasper Cillessen een paar keer testte. De Rode Duivel lanceerde enkele pogingen vanop afstand, maar had na dik tien minuten wel beter moeten doen toen hij oog in oog stond met de Nederlandse doelman. Na 45 minuten was het nog steeds 0-0.

De belangrijke save van Thibaut Courtois. Video: Eleven Sports

De grote kans voor Eden Hazard. Video: Eleven Sports

En dat was vooral vervelend nieuws voor Real Madrid. De Koninklijke riskeerde bij een gelijkspel de achterstand op leider FC Barcelona te zien oplopen. Een risico dat in de tweede helft groter en groter leek te worden gezien Valencia meer achteruit kroop en Real maar tegen dezelfde muur bleef opboksen. Tot op het uur. Tot Hazard even wat ruimte kreeg, Luka Modric in de combinatie betrok om nadien de bal terug te krijgen en Benzema op een schoteltje een doelpunt aan te bieden. 1-0.

Hazard biedt Benzema een doelpunt aan. Video: Eleven Sports

Heerlijke comeback Asensio

Een 1-0 die Real op weg zette naar de zege. Marco Asensio fleurde zijn wederoptreden na elf maanden blessuretijd nog op met een goal 31 seconden (!) na zijn invalbeurt, wat de overwinning nog wat mooier maakte voor de thuisploeg. Zeker toen Benzema echt de kroon op het werk zette: balletje aangespeeld gekregen van Asensio, hoog gehouden met rechts, binnengeramd met links. Een klassegoal. 3-0 was de eindstand.

Asensio verdubbelt de score. Video: Eleven Sports

Benzema maakt er nog 3-0 van. Video: Eleven Sports

Na de 3-1-zege tegen Eibar won Real dus opnieuw. Net als Barcelona pakt het zo een zes op zes in de herstart van La Liga. Het verschil tussen beide clubs blijft zo twee punten. Vrijdagavond ligt de druk weer bij Barcelona. De Blaugrana trekt dan naar het altijd verraderlijke Sevilla.