CLUBNIEUWS. Club Brugge blaast verzamelen met Rezaei en zonder Tau, Van Wijk eist 20.000 euro van KV Oostende

Voor landskampioen Club Brugge begint het seizoen 2020/2021 vandaag: het blaast verzamelen in het Basecamp in Westkapelle voor medische testen. Kaveh Rezaei is één van hen, Percy Tau voorlopig niet. KV Oostende kreeg een brief van Dennis van Wijk met het dwingende verzoek om voor 22 juni 20.000 euro te storten. Uw clubnieuws van de dag.

CLUB BRUGGE. Met Rezaei, voorlopig zonder Tau

Liefst 31 spelers zullen de voorbereiding starten. Onder hen ook Kaveh Rezaei, twee jaar geleden voor 5 miljoen aangekocht, maar vorig seizoen alweer uitgeleend aan Charleroi. Afwachten of hij Clement alsnog kan overtuigen. Ook Sagna, die geen minuut speelde bij KVO, begint aan het seizoen bij Club. Tau wordt vandaag niet op de club verwacht. Zijn uitleenbeurt zit erop en de Zuid-Afrikaan keert in theorie terug naar Brighton. Het is niet uitgesloten dat Club nog een poging doet om de Zuid-Afrikaan nog een seizoen in Brugge te houden.(jve)

KV OOSTENDE. Van Wijk eist 20.000 euro “voor het behoud”

KV Oostende kreeg een brief van Dennis van Wijk met het dwingende verzoek om voor 22 juni 20.000 euro te storten op een derdenrekening van zijn advocaat. De ex-coach van KVO meent daar recht op te hebben omdat die premie in zijn contract was opgenomen als Oostende zich van het behoud zou verzekeren. KVO kon op speeldag 30 weliswaar nog degraderen, maar aangezien onze competitie is stopgezet, is de kustclub verzekerd van een verlengd verblijf in 1A.

Van Wijk vermeldt er in de brief evenwel niet bij dat zijn bijdrage tot die redding wel héél erg beperkt was. Hij streek in december neer bij KVO en werd na zeven wedstrijden én 4 op 24 alweer ontslagen. Alleen tegen Sint-Truiden pakte hij drie punten, maar zijn aanpak sloeg niet aan bij de spelersgroep. Of de trainer dan ook aanspraak kan maken op die 20.000 euro, is voer voor advocaten. De raadsman wenste KV Oostende wel “proficiat” voor de redding.

olgende week woensdag 24 juni vindt de eerste training van KV Oostende plaats. Achter ­gesloten deuren, want KVO vindt het door de corona­maatregelen niet opportuun om meteen fans toe te laten. Op 4 juli wordt er geoefend tegen Varsenare. Later op de maand volgen nog oefenwedstrijden tegen Zwevezele (11 juli), Winkel Sport (18 juli) en tweedeklasser Union (25 juli).(jve)

ANDERLECHT. Najar voorgesteld in Los Angeles

Los Angeles FC heeft Andy Najar voorgesteld. De Hondurees verliet na bijna acht jaar Anderlecht. “We volgen hem al een tijdje”, klonk het bij de voorstelling. “Zijn ervaring zal nog van pas komen en zijn palmares spreekt voor zich. Zijn balrecuperatie en zijn aanvallende mindset passen perfect bij onze manier van spelen.” Bij paars-wit kwam Najar , opgeleid in de VS bij Washington dit seizoen niet in actie door een gescheurde kruisband. (mah)

OHL. Eerste training meteen pittig

Marc Brys leidde gisteren voor het eerst de training. De accenten werden meteen duidelijk: de training duurde twee uur en was pittig. In Oud-Heverlee lag de focus op beweging en looplijnen. Met een tempoloop en wat core stability liet Brys ook direct voelen dat hij graag fysieke componenten in zijn trainingen steekt. Er daagden liefst dertig spelers op: de twaalf overblijvers, aangevuld met de eindecontractspelers en enkele beloften.(mah)

ANTWERP. Sponsors blijven Great Old trouw

De coronacrisis speelt elke club ­parten, en daarom is de steun van trouwe sponsors net nu onontbeerlijk. Gisteren viel er op de Bosuil wat dat betreft goed nieuws te rapen. Bart Deswert, Business Unit Director van BMW Group Centrauto en Sven Van Loon, General Manager van houtbedrijf Ligna en voorzitter van de jeugdwerking, kondigden fier hun verlengde partnership aan. Beide ­firma’s blijven nog minstens twee jaar de club trouw.(dige)

AA GENT. David genomineerd voor Golden Boy

Ook dit jaar verkiest het Italiaanse Tuttosport het grootste ­talent op de Europese voetbalvelden, jonger dan 21 jaar oud. De website publiceerde ­alvast de longlist met honderd genomineerden.

Onder die honderd talenten: AA Gent-speler Jonathan David. Een veertigkoppige ­jury van voetbaljournalisten zal uiteindelijk een opvolger kiezen voor Joao Felix, die ­vorig seizoen werd verkozen tot Golden Boy.(ssg)

WAASLAND-BEVEREN. Doelman Pirard is vader geworden

Doelman Lucas Pirard is deze week vader geworden van een dochtertje, Rose. Afgelopen woensdag kregen de spelers van Waasland-Beveren een kracht- en mobiliteitssessie voorgeschoteld in de fitnessruimte. Vandaag wordt er opnieuw tussen 10 en 12 uur getraind, achter gesloten deuren.(whb)

ZULTE WAREGEM. Nog geen verlenging voor Walsh en Baudry

Zulte Waregem onderhandelt nog steeds met verdedigers Marvin Baudry (30) en Sandy Walsh (25) over een eventuele contractverlenging. Beide contracten lopen eind deze maand af. Essevee ziet Walsh als een waardevolle speler en wil zijn overeenkomst dan ook graag verlengen. Bij Baudry liggen de kaarten anders. Hij kan centraal achteraan op beide posities uit te voeten, maar Essevee plaatst vraagtekens bij zijn fysieke paraatheid.(tjm)

KV KORTRIJK. Batsula verhuurd aan Minsk

Andriy Batsula zal volgend seizoen niet in een Kortrijk-shirt te bewonderen zijn. De Oekraïner wordt voor een jaar verhuurd aan Dinamo Minsk, waar hij slaagde voor zijn medische testen. Kortrijk gaat niet actief op zoek naar een vervanger, tenzij er zich een opportuniteit aandient. Vandaag werkten de spelers twee trainingen af. Selemani en Mboyo ontbraken nog wegens blessure. Mboyo zou volgende week weer aansluiten. (gco)

CERCLE BRUGGE. Spelers getest op corona

De eerste groep spelers werd gisteren ontvangen in het stadion. De spelers werden ook getest op corona. Vandaag wordt een tweede groep getest. Ook Decostere, Vanhoutte en Kanté, die terugkeren na een uitleenbeurt, moesten zich melden. Taravel was er ook bij. In het weekend moet de nieuwe coach vastgelegd worden. Abonnees krijgen de garantie op vijftien thuiswedstrijden. Per match achter gesloten deuren verlengt Cercle Brugge de seizoenkaart.(kv)