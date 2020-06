Australië slachtoffer van grootschalige cyberaanval door ander land

Waarom premier Scott Morrison nu pas communiceert over de aanval die al maanden aan de gang is, is niet duidelijk Foto: EPA-EFE

Australië is al enkele maanden het slachtoffer van een grootschalige cyberaanval. Dat heeft de Australische eerste minister Scott Morrison vrijdag meegedeeld. Hij zegt dat een ander land achter de aanval zit.

Alle niveaus van de overheid worden aangevallen, zo zegt Morrison. Maar daarnaast worden ook bedrijven, politieke organisaties, gezondheidsinstellingen en andere essentiële sectoren geviseerd. De persoonlijke data van Australiërs lijken voorlopig niet te worden getroffen.

De aanval wordt toegeschreven aan een ander land. Maar Morrison zegt aan de Australische zender ABC News dat hij geen publieke beschuldigingen wil uiten. “Wat ik kan bevestigen, is dat er niet veel landen zijn die zich met dergelijke activiteiten kunnen bezighouden”, klinkt het.

Samenwerking met bondgenoten

Waarom Australië nu pas over de aanval communiceert, is niet duidelijk. Morrison zegt dat de dreiging vandaag in elk geval niet hoger zou zijn dan in de afgelopen maanden.

De Australische veiligheidsdiensten werken samen met bondgenoten om de aanval te kunnen beheersen, zegt de eerste minister nog. Het gaat in de eerste plaats om de VS, het Verenigd Koninkrijk, Canada en Nieuw-Zeeland.