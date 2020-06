Studenten kunnen ook volgend jaar amper naar de les: twee weken per semester op campus in voorzichtig scenario

Vanaf volgend academiejaar mag in het slechtste geval maar een zesde van de universiteitsstudenten tegelijk aanwezig zijn in de aula’s. Dat hebben de universiteiten voorgesteld aan de expertengroep GEES, schrijft De Tijd vrijdag.

Nog voor de officiële lockdown hadden de Vlaamse universiteiten de stap gezet om volledig digitaal les te geven. Naarmate de coronacrisis vorderde, kantten steeds meer studenten zich tegen dat online onderwijs. Toch ziet het er niet naar uit dat volgend academiejaar het normale leven hervat.

“We gaan nu uit van een voorzichtig scenario, waarbij de capaciteit van onze lokalen verminderd wordt met een factor zes”, zegt Jan Danckaert, vicerector onderwijs aan de VUB. Een aula met een capaciteit van honderd personen mag dan 15 à 20 studenten bevatten.

Voor hoorcolleges zal worden gewerkt met een rotatiesysteem. Studenten worden in bubbels opgedeeld die om de beurt les krijgen. In dat voorzichtige scenario kunnen studenten opgeteld maar twee weken per semester op de campus zijn. Op de momenten dat de epidemie onder controle is, is een versoepeling mogelijk en kan bijvoorbeeld een derde van de aula live les volgen.

“De bubbel die op dat moment niet naar de aula mag, kan de les dan volgen via livestreaming”, zegt KU Leuven-rector Luc Sels. Alleen vraagt livestreamen veel bandbreedte. Niet alle universiteiten kunnen zo’n bezetting aan. Studenten moeten de opnames van de lessen dan achteraf thuis bekijken.