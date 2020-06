Derde van bedienden kreeg dubbel vakantiegeld al in mei

In mei heeft een op de drie bedienden in de privésector al zijn of haar vakantiegeld uitbetaald gekregen. Dat blijkt uit een berekening van Acerta. Dat is 15 procent meer dan in andere jaren, aldus de hr-dienstverlener. “Eerdere bevragingen gaven aan dat bedrijven problemen zouden hebben met het uitbetalen van vakantiegeld door de coronacrisis, maar dat blijkt dus niet het geval”, luidt het.

De voorbije jaren schommelde het aandeel bedienden dat in de periode van januari tot en met mei al dubbel vakantiegeld uitbetaald kreeg, rond de 32 procent. Dit jaar gaat het om 36,5 procent. “Dat is toch verrassend”, zegt Marijke Beelen, juridisch adviseur bij Acerta. “Blijkbaar zetten werkgevers erop in om het loonverlies als gevolg van tijdelijke werkloosheid voor hun werknemers te milderen.”

Volgens de wet moet het dubbel vakantiegeld worden uitbetaald op het moment dat een werknemer zijn of haar hoofdvakantie opneemt. In de praktijk leggen werkgevers meestal voor iedereen eenzelfde moment van betaling vast, maar dit jaar hebben nogal wat werkgevers dus een uitzondering gemaakt, zo zegt Acerta. “We stellen vast dat veel ondernemingen met tussen de 20 en 100 werknemers ervoor gekozen hebben om in 2020 de uitbetaling van hun dubbel vakantiegeld te vervroegen.” Traditioneel betalen grote werkgevers – met meer dan 500 personeelsleden – het dubbel vakantiegeld al voor eind mei uit, klinkt het.