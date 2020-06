Agent die zwarte man doodschoot is in Atlanta in hechtenis geplaatst

Garrett Rolfe (links) zit in de cel, Devin Brosnan (rechts) is op borgtocht vrijgelaten. Foto: AP

De intussen ontslagen politieman die woensdag aangeklaagd werd voor de moord op een jonge zwarte man in Atlanta, is donderdag in gevangenschap geplaatst. De 27-jarige Garrett Rolfe werd opgesloten in een cel in Fulton County, zo blijkt uit de website van de gevangenis.

Een dag eerder had het openbaar ministerie hem aangeklaagd voor moord. Procureur Paul Howard had ook een aanhoudingsbevel tegen hem uitgeschreven. Rolfe kreeg toen een dag de tijd om zich aan te melden bij de autoriteiten.

De tweede betrokken politieagent, Devin Brosnan, is aangeklaagd voor zware slagen en verwondingen. Hij heeft zich donderdag eveneens aangemeld bij de politie, maar is volgens de lokale media op borgtocht vrijgelaten. Hij stemde ermee in mee te werken aan het onderzoek en zou ook bereid zijn om te getuigen tegen zijn vroegere collega.

Taser

De twee mannen waren betrokken bij de dood van de Afro-Amerikaanse man Rayshard Brooks, die vorige week vrijdag stierf bij een politieactie. Brooks was in slaap gevallen achter het stuur van zijn auto, toen hij in de rij stond te wachten aan een fastfoodrestaurant. De opgeroepen agenten stelden vast dat hij te veel had gedronken en wilden hem arresteren. Het kwam tot een handgemeen, Brooks greep de taser van een van de agenten en terwijl hij wegvluchtte, schoot hij met dat niet-dodelijk wapen naar hen. Een van de agenten schoot hem meermaals in de rug, waarop Brooks aan zijn verwondingen overleed.

Garrett Rolfe werd ontslagen,Devin Brosnan is voorlopig geschorst.

