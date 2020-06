Antwerps waterzuiveringsbedrijf spil in gigantische internationale drugssmokkel: eigenaar en familieleden opgepakt

Knokke-Heist / Brugge / Schilde -

Het Brugse gerecht heeft zes verdachten aangehouden die betrokken zouden zijn bij de invoer van 3,2 ton cocaïne vanuit Brazilië naar Nederland en België. De spil in de affaire zou het Antwerpse bedrijf Kriva Rochem Europe zijn, dat gespecialiseerd is in het ontzilten van zeewater en het zuiveren van afvalwater. De Antwerpse zaakvoerder is opgepakt.