Schietpartij tijdens routinecontrole: voor het eerst in elf jaar agent doodgeschoten in Nieuw-Zeeland

Bij een schietpartij tijdens een routineuze verkeerscontrole in het Nieuw-Zeelandse Auckland is één agent om het leven gekomen, een andere raakte zwaargewond. De schutter is voorlopig nog op de vlucht.

De precieze aanleiding van de schietpartij in Auckland, met 1,7 miljoen inwoners de grootste stad van Nieuw-Zeeland, is nog niet bekend. Er zaten twee inzittenden in de wagen, één van hen opende het vuur op de twee agenten die de wagen hadden doen stoppen voor een verkeerscontrole. De ene agent werd fataal verwond, de andere werd in het been geschoten en naar het ziekenhuis gebracht. De twee verdachten sloegen op de vlucht en verwondden daarbij ook een burger. Er is op dit moment nog altijd een klopjacht aan de gang.

Het gaat om de eerste Nieuw-Zeelandse agent die tijdens zijn werk is overleden sinds 2009. “Dit is absoluut tragisch nieuws”, verklaarde politiechef Andrew Coster vrijdag op een persconferentie. “Een schokkende situatie, dit is het slechtst mogelijke nieuws dat de politieagenten of hun familie kunnen ontvangen.”