Lufthansa kan Brussels Airlines failliet laten gaan

Volgens meerdere bronnen zou Lufthansa niet langer uitsluiten haar Belgische dochter, Brussels Airlines, in faillissement te laten gaan of er zich van ontdoen. Dat schrijft La Libre Belgique. De Franstalige krant weet van een interne bron dat de directie van Brussels Airlines maandag de directie van de Lufthansa-groep ontmoet.

Ter herinnering, de Belgische regering en Lufthansa onderhandelen al weken een steunprogramma onder de vorm van in hoofdzaak leningen ter waarde van circa 300 miljoen euro. “Er is geen enkel plan om Brussels Airlines te verkopen”, verklaart Andreas Bartels, hoofd communicatie van de Duitse luchtvaartgroep. “Wij hopen een akkoord te kunnen vinden met de Belgische Staat.”

La Libre stelt echter, gesteund op meerdere bronnen, dat indien er geen sociaal akkoord wordt gevonden tussen de directie van Brussels Airlines en de vakbonden, Lufthansa haar Belgische filiaal de boeken laat neerleggen.

Een sociaal akkoord is nog altijd niet in zicht, vooral de piloten vinden een aantal voorstellen van de directie “onverteerbaar”. De Belgische luchtvaartmaatschappij voorziet zoals bekend in de schrapping van bijna 1.000 banen op een totaal van 4.000.