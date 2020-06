Anderlecht traint al sinds maandag, maar nam nog geen coronatests af

Anderlecht is al een paar dagen aan het trainen, maar bij paars-wit waren er nog geen coronatests. Clubs als Antwerp, Genk, STVV, Charleroi lieten hun spelers wel al testen op Covid-19, maar RSCA wacht de verplichte tests van de Pro League af vanaf 26 juni.

De Brusselaars maken zich weinig zorgen. Simpelweg omdat ze bij hun trainingen nog altijd de regels van social distancing hanteren. De spelers verplaatsen zich individueel naar het oefenveld, ze mogen niet binnen in de kleedkamer, tijdens de verzorging dragen ze een mondmasker en op training mogen er nog geen duels zijn. Spelers die tijdens de verlofperiode naar hun thuisland reisden - Zulj, Vlap, Trebel, Pjaca, Roofe, Luckassen en Sandler - werden grondiger onderzocht op symptomen, maar er was niets verontrustend. Amir Murillo (Panama) en Edo Kayembe (Congo) bleven zelfs de hele vakantie in België.