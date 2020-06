Zes moordenaars dagvaarden Belgische Staat: “We willen online les kunnen volgen aan KU Leuven”

Zes gevangenen uit Leuven-Centraal, allemaal veroordeeld voor moord of doodslag, dagvaarden de Belgische Staat omdat Justitie hen weigert om online les te volgen aan de KU Leuven. Dat meldt Het Laatste Nieuws vrijdag. “We vragen geen studiebeurs, maar alleen toegang tot een computer met internet”, zo luidt het.

De zes gedetineerden zijn Koen Claes, Marc Van Overschelde, Paul Pieters, Ezra Van Herzeele, Rudy Machiels en David Boeckx. Vijf van hen zitten een gevangenisstraf uit voor moord, één voor doodslag. Drie van hen willen computerwetenschappen studeren aan de KU Leuven, de anderen willen voor geschiedenis, wiskunde en milieu- en natuurwetenschappen gaan. Omdat ze daar van Justitie de kans niet toe krijgen, eisen ze nu 500 euro per dag dat ze geen toegang krijgen tot het internet.

“Het gaat niet om een bevlieging of een gunst die ze willen verkrijgen”, zegt hun advocaat Jos Vander Velpen in Het Laatste Nieuws. “We leven in 2020. Studeren is een absoluut recht en noodzakelijk voor latere re-integratie. En zelfs als ze niet vrijkomen, hebben ze het recht om zich te ontwikkelen.”

Gevangenen mogen wel degelijk studeren van Justitie, maar er zijn grenzen. Zo moet de opleiding zelfstandig en binnen de muren van de gevangenis gebeuren en mogen de gedetineerden geen internet gebruiken. “Online lessen volgen is dus niet mogelijk”, zegt Kathleen Van De Vijver, woordvoerster van het Gevangeniswezen.

De zaak werd donderdag ingeleid bij de burgerlijke rechtbank van Leuven. Wanneer de zaak behandeld zal worden, is nog niet bekend.