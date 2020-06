Mol bij de politie van Schaarbeek informeerde terroristen van aanslagen Parijs en Brussel

Brussel / Schaarbeek - De terroristen verantwoordelijk voor de aanslagen in Brussel en Parijs kregen informatie doorgespeeld van een agent uit Schaarbeek, zo meldt La Dernière Heure. De agent had ruim tweehonderd contacten met de broer van de hoofdcoördinator van de aanslagen.

Mohammed S., een 53-jarige man met Marokkaanse roots, had tussen 10 september 2015 (twee maanden voor de aanslagen in Parijs) en 20 maart 2016 (net voor de aanslagen in Brussel) liefst 203 keer contact met Yassine Atar. Dat is de broer van Osama Atar, de man die beschouwd wordt als het brein achter beide aanslagen. S. zou onder meer hebben verklikt wat de politie wist over de broers Ibrahim en Khalid El Bakraoui, de broers die op 22 maart de zelfmoordaanslagen in Brussels Airport en metrostation Maalbeek pleegden. Daarnaast speelde hij ook andere informatie over lopende onderzoeken naar de terreurcel door.

S. werd woensdag tot vijftig maanden cel veroordeeld door het Brussels hof van beroep, maar moet niet terug naar de gevangenis. Hij zat al een tijdje in voorhechtenis en kreeg opschorting van straf voor de resterende periode.