Vrouw bevalt na 10 jaar van tweelingbroer van haar oudste zoon

Een vrouw in China is bevallen van het tweelingbroertje van haar oudste zoon, tien jaar na de geboorte van die laatste. Lulu werd in 2010 geboren, Tong Tong afgelopen dinsdag. En toch zijn ze dus een tweeling.

In 2009, na vijf jaar zelf geprobeerd zwanger te raken, besloot Wang haar heil te zoeken bij invitrofertilisatie (IVF). Daarbij worden eitjes buiten de baarmoeder bevrucht met sperma om vervolgens de bevruchte embryo’s in de baarmoeder te plaatsen. Een van die pogingen leidde in 2010 tot de geboorte van Lulu.

Een deel van de bevruchte embryo’s werd echter ook ingevroren. En nu heeft Lulu dus een broertje gekregen: Tong Tong. Volgens de NY Post had Lulu zelf om een broertje gevraagd en dus besloten mevrouw Wang en haar man terug te grijpen naar de ingevroren embryo’s. “Vanuit medisch oogpunt zijn Lulu en Tong Tong een tweeling”, aldus een vruchtbaarheidsspecialist.

Beide jongens wogen bij hun geboorte alvast exact hetzelfde: 2,97 kilo. Ze kwamen ook allebei door middel van een keizersnee ter wereld.