Spanningen Dijon: politieoperatie met huiszoekingen aan de gang

In een wijk in Dijon zijn vrijdagochtend huiszoekingen aan de gang. Daarvoor werden meer dan 140 politieagenten gemobiliseerd. Dijon in het oosten van Frankrijk werd tussen 12 en 15 juni opgeschrikt door nachtelijke rellen.

“De politieoperaties zijn gericht op het zoeken naar wapens, munitie en verdovende middelen”, zei Bernard Schmeltz, regionale prefect, tegen AFP. Het doel is niet arresteren, maar wel om huiszoekingen uit te voeren, vervolgde hij.

De operaties vinden gelijktijdig plaats in de Grésilles-wijk in Dijon, die getroffen werd door het geweld van het afgelopen weekend, en in de Mail-wijk, in de naburige stad Chenôve.

Procureur Eric Mathais zei woensdag dat er een onderzoek was geopend “om te identificeren wie deelnam” aan het geweld. In video’s op sociale netwerken waren mannen te zien met een kap uitgerust met wat leek op aanvalsgeweren of automatische pistolen. Ze hadden het gemunt op beveiligingscamera’s en staken voertuigen in brand.

De politie zei eerder al dat het ging om strafexpedities van Tsjetsjenen die er kwamen nadat een zestienjarige jongen uit de Tsjetsjeense gemeenschap het slachtoffer was geworden van geweld.

Sinds dinsdag is de rust teruggekeerd in de stad en heeft de Tsjetsjeense vader van de aangevallen tiener opgeroepen tot beëindiging van de misstanden. Zes Tsjetsjenen werden donderdag gearresteerd als onderdeel van het onderzoek naar de feiten