Twaalf beklaagden riskeren straf voor schenden coronaregels: “In volle coronatijd feestje met zeven man”

Koksijde - In de rechtbank van Veurne werd een themazitting gehouden voor beklaagden die de afgelopen maanden de coronaregels aan hun laars lapten. Twaalf personen moesten zich verantwoorden. De negentienjarige I.O. uit Nieuwpoort riskeert de zwaarste straf nadat hij een verjaardagsfeestje met zeven personen organiseerde.

Van de twaalf beklaagden stuurden de helft hun kat naar de rechtbank. Een iemand vroeg uitstel en vijf personen kwamen zelf af of met hun advocaat. Allen lapten ze de regels rond corona aan hun laars sinds begin april. Bij zowat iedereen ging het om het niet naleven van het samenscholingsverbod of het maken van een niet-essentiële verplaatsing. De procureur vroeg voor bijna iedereen dezelfde straf: een maand cel met uitstel en 400 euro boete. Alleen de negentienjarige I.O. uit Nieuwpoort riskeert een zwaardere straf: twee maanden cel, waarvan een met uitstel, en 1.000 euro boete. “Hij heeft het dan ook erg bont gemaakt”, sprak de procureur. “In volle coronatijd organiseerde hij op 18 april een verjaardagsfeestje voor zijn vriend in zijn appartement. Daar waren zeven personen aanwezig, waaronder vier die niet bij hem inwonen. Dat is sowieso een inbreuk op het samenscholingsverbod. Toen de politie het feestje kwam stilleggen gedroeg de man zich ook nog weerspannig. Bovendien ging hij op 3 mei opnieuw in de fout.” I.O. vroeg om een werkstraf te mogen vervullen.

Andere lucht opsnuiven

De lichtste straf riskeert een dertiger uit Leisele. Die reed vanuit zijn woonplaats naar De Panne om te gaan sporten. “Ik wou gewoon even andere lucht opsnuiven want in Leisele is er anders weinig te beleven”, sprak F.S. Hij riskeert 400 euro boete.

Jeugdige leeftijd als excuus

Naast F.S. was P.V. de enige beklaagde die geen jeugdige leeftijd had. Hij ging driemaal met vrienden rondhangen op het Guido Gezelleplein in Koksijde om bier te drinken. Hij aanvaardt zijn straf. Alle andere beklaagden waren nog piepjong. “En op die leeftijd drong de ernst van de coronacrisis nog niet door”, sprak de advocaat van de negentienjarige S.P. uit Nieuwpoort. Hij ging driemaal met vrienden skaten in Nieuwpoort en Middelkerke. Dat skatepark was zelfs gesloten. “Ze hadden niet door wat voor gevolgen hun daden konden hebben.”

Dat geldt ook voor de net 18 geworden B.V. uit Veurne. Hij werd tweemaal staande gehouden door de politie toen hij vrienden wou bezoeken in Veurne. Tegen de politie was hij erg arrogant en vond hij alle coronamaatregelen maar flauwekul. Maar hij heeft naar eigen zeggen zijn lesje wel geleerd nu. Op 6 juli kennen alle beklaagden hun straf.