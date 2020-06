Mediafin-topman Frederik Delaplace wordt nieuwe baas VRT: “Hij kan de openbare omroep future proof maken”

Frederik Delaplace wordt de nieuwe gedelegeerd bestuurder van de VRT. Later op de dag wordt de huidige ceo van Mediafin officieel aangesteld, waarmee hij Leo Hellemans opvolgt. Volgens minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) kan Delaplace de VRT “future proof” maken.

Na een conflict aan de top van de openbare omroep besliste de Vlaamse regering begin dit jaar om gedelegeerd bestuurder Paul Lembrechts opzij te schuiven. Leo Hellemans werd aangesteld als interim-gedelegeerd bestuurder van de VRT. Minister Dalle beloofde om tegen de zomer een nieuwe gedelegeerd bestuurder aan te duiden.

Na gesprekken en assessments kiest de Vlaamse regering voor Frederik Delaplace (1970). “We hebben een goede bespreking gehad met verschillende heel sterke kandidaten”, zegt Dalle. “Delaplace is een jonge en dynamische manager die zijn strepen heeft verdiend in de mediasector bij De Tijd en Mediafin. Het is iemand die de VRT echt future proof kan maken.”

Met Delaplace kiest de Vlaamse regering alvast iemand die gepokt en gemazeld is in de media, in tegenstelling tot Paul Lembrechts die in 2016 uit de bankenwereld werd weggeplukt.

Frederik Delaplace startte zijn carrière als journalist financiële markten en banksector bij De Tijd in 1994. Vijf jaar later werd hij chef redactie-Financiën en in 2005 werd hij hoofdredacteur van de krant. Delaplace loodste De Tijd door de overname door De Persgroep en Rossel en leidde als hoofdredacteur ook de fusie met L’Echo in goede banen. Hij gidste de redactie voorbij een zware herstructurering met dito jobverlies.

Delaplace bleef hoofdredacteur tot 2007. Toen werd hij redactiedirecteur van Mediafin, waardoor hij de redactionele eindverantwoordelijkheid droeg van De Tijd en L’Echo. Sinds 2017 is Delaplace ceo van Mediafin.

Geen eenvoudige taak

Delaplace wacht als nieuwe kapitein aan de Reyerslaan zeker geen eenvoudige taak. Tal van uitdagingen liggen klaar. Denk maar aan het feit dat de openbare omroep de komende jaren verder moet besparen van de Vlaamse regering (12 miljoen euro tegen 2024 volgens de regering, 40 miljoen euro volgens de berekeningen van de VRT) en dat de nieuwe ceo midden in een lopende onderhandeling over een nieuwe beheersovereenkomst moet stappen. Verder moet Delaplace ook intern rust brengen, de VRT positioneren in een snel veranderend en digitaliserend medialandschap, bepalen welke houding de VRT zal aannemen in de gesprekken over de ‘Vlaamse Netflix’...

Vrijdagnamiddag volgt er een persconferentie waar mediaminister Dalle de nieuwe gedelegeerd bestuurder zal voorstellen. Door de coronamaatregelen is de toegang tot de persconferentie beperkt. Er wordt wel een digitaal alternatief voorzien.