Kleuter test positief op corona, hele klas uit voorzorg in quarantaine

Sint-Pieters-Leeuw - In basisschool Den Top in Sint-Pieters-Leeuw testte een kleuter positief op het coronavirus. De hele klas werd uit voorzorg in quarantaine geplaatst.

De kleuter in kwestie vertoonde geen symptomen van het coronavirus. De positieve test kwam dan ook als een verrassing. De kleuters in De Top kunnen pas sinds vorige week terug naar school, elk in hun klasbubbel.

“De school werd donderdag verwittigd van de positieve test op Covid-19”, vertelt schepen van Onderwijs An Speeckaert (CD&V). “De school zette samen met het CLB meteen de te volgen procedure in werking. Het CLB doet het contactonderzoek om na te gaan met wie de kleuter in nauw contact kwam. De school bracht meteen ook alle ouders van alle leerlingen op de hoogte en vraagt hen om alert te zijn op mogelijke symptomen. Wie in nauw contact kwam met de kleuter wordt door de huisarts getest.”

Voor de klas van de besmette kleuter zit het schooljaar er op. Alle kinderen uit de klas en ook de leerkracht zijn preventief in thuisquarantaine geplaatst. Alle andere leerlingen van Den Top kunnen gewoon naar school blijven gaan. “Uiteraard volgen we alle coronamaatregelen, waarbij de klasbubbels en het wassen van de handen strikt gerespecteerd worden”, besluit An Speeckaert.