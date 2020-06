Pep Guardiola kop van Jut in Spanje na politieke statements: “Wanneer is zijn manier van denken zo veranderd?”

Pep Guardiola krijgt de wind van voren in Spanje na enkele politiek getinte uitspraken de voorbije dagen. De trainer van Manchester City bood in een stevige redevoering in naam van de blanken zijn verontschuldigingen aan in het kader van ‘Black lives matter’, maar uitte ook kritiek op de Spaanse profvoetbalclubs. In zijn thuisland zijn ze er als de kippen bij om een twintig jaar oude video van Guardiola die racisme goedpraat op te diepen.

Manchester City-trainer Guardiola deed afgelopen week van zich spreken. Voor en na de 3-0-overwinning tegen Arsenal nam hij heel expliciete standpunten in. Vooral over het racisme nam hij geen blad voor de mond. “We zouden duizenden, miljoenen keer ‘sorry’ moeten zeggen aan de zwarten. Ik ben beschaamd voor wat blanken zwarten al vierhonderd jaar hebben aangedaan. Hoe kunnen mensen denken dat je anders bent omdat je toevallig een andere huidskleur hebt?”, vertelde hij.

Guardiola maakte ook komaf met de kritiek dat sportmannen zoals Raheem Sterling of Marcus Rashford zich niet in het politieke debat moeten mengen. “Blijkbaar zijn er dommeriken die niet geloven dat wij ook mensen zijn. Net zoals een verpleger, dokter of politicus, wiens meningen toch ook op prijs gesteld worden. Waarom zouden we als publiek figuur onze mening voor ons moeten houden als dat tot een betere samenleving kan leiden?”

Guardiola met Raheem Sterling (links). Foto: Action Images via Reuters

Daarnaast gaf hij aan ook niet te begrijpen waarom sommige profvoetbalclubs beroep deden op het systeem van technische werkloosheid. “Ik ben blij dat de Premier League-clubs de overheid niet om geld gevraagd hebben. In Spanje was dat niet het geval.” Een sneer naar een aantal profclubs in zijn thuisland, ex-club Barcelona voorop.

Roberto Carlos

In Spanje reageren ze erg cynisch op de uitlatingen van hun bekendste coach. “Ik voel me erg slecht als hij kwaad spreekt over Spanje”, vertelde ex-ploegmaat bij de nationale ploeg Santiago Canizares afgelopen week in een podcast. “We hebben samen in de nationale ploeg gespeeld en samen geweend toen we uitgeschakeld werden in Boston (op het WK 1994, nvdr). We spraken wel over politiek, maar in die tijd was hij heel gematigd. Ik weet niet wanneer zijn manier van denken zo veranderd is.”

De Madrileense pers confronteert de trainer van Manchester City ook maar wat graag met beelden van eind jaren ‘90. Daarin is te zien hoe toenmalig Barcelona-speler Guardiola tegenstander Roberto Carlos (Real) de mond snoert als die de racistische spreekkoren in Camp Nou aankaart. “Die man praat veel”, zei Guardiola toen. “Hij heeft het er de hele tijd over, terwijl hij nog maar enkele maanden in Spanje is. Hij kent zijn hobby niet.”

