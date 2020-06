KBC gaat ‘digital first’ en lanceert AI-assistent

KBC schakelt over op een ‘digital first’-model, waarbij producten ontworpen worden alsof ze enkel digitaal verkocht zouden worden. De bank-verzekeraar lanceert in november een persoonlijke digitale assistent. Maar klanten blijven welkom in een kantoor, benadrukt topman Johan Thijs.

Thijs stelde de nieuwe digitale strategie van de groep voor tijdens een persconferentie via videostreaming. In een uitgebreide inleiding had hij het over uitvindingen waarvan aanvankelijk gedacht werd dat ze veel jobs zouden doen verdwijnen, maar die achteraf nieuwe jobs bleken op te leveren, zoals de stoommachine en elektriciteit.

“Potentieel is gigantisch”

De KBC-topman vergeleek data vandaag met elektriciteit op het einde van de negentiende eeuw. “Het potentieel is gigantisch. Men zegt dat het jobs zal doen verdwijnen. Dat klopt, maar waarom zouden we er niet op kunnen bouwen om nieuwe jobs te creëren?”, legde Thijs uit.

En zo kwam hij uiteindelijk bij de plannen van KBC: een digitale assistent, gestuurd door artificiële intelligentie, die de klant helpt met zijn bank- en verzekeringszaken. De lancering is gepland voor november, eerst voor Belgische en Tsjechische klanten van de groep en later in de andere landen waar KBC actief is. “Dit wordt een gamechanger”, denkt Thijs.

Belangrijk is dat de assistent, die voorlopig de naam Kate meekreeg, proactief zal werken. Ze zal dus niet wachten tot de klant zelf iets vraagt om diensten aan te bieden. Kate is dus ook een verkoopster, die de klant goed moet kennen om persoonlijk advies te geven. Vandaar het belang van data. Al benadrukte Thijs dat KBC enkel gegevens zal verwerken als de klant daar toestemming voor geeft.