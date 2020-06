Frederik Delaplace voorgesteld als nieuwe CEO van de VRT: “Ik wil van de VRT de Champions League van de media maken”

Mediafin-topman Frederik Delaplace wordt de nieuwe CEO van de VRT. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. De gewezen Mediafin-baas werd vrijdag voorgesteld op een persconferentie. “Ik kan hier iets betekenen”, zei hij. “Een mediabedrijf moet geleid worden door iemand met ervaring in de media.”

Na een conflict aan de top van de openbare omroep besliste de Vlaamse regering begin dit jaar om gedelegeerd bestuurder Paul Lembrechts opzij te schuiven. Leo Hellemans werd aangesteld als interim-gedelegeerd bestuurder van de VRT. Minister Dalle beloofde om tegen de zomer een nieuwe gedelegeerd bestuurder aan te duiden.

Na gesprekken en assessments kiest de Vlaamse regering voor Frederik Delaplace (1970). “We hebben een goede bespreking gehad met verschillende heel sterke kandidaten”, zegt Dalle. “Delaplace is een jonge en dynamische manager die zijn strepen heeft verdiend in de mediasector bij De Tijd en Mediafin. Het is iemand die de VRT echt future proof kan maken.”

Gepokt en gemazeld in media

Met Delaplace kiest de Vlaamse regering alvast iemand die gepokt en gemazeld is in de media, in tegenstelling tot Paul Lembrechts die in 2016 uit de bankenwereld werd weggeplukt.

Frederik Delaplace startte zijn carrière als journalist financiële markten en banksector bij De Tijd in 1994. Vijf jaar later werd hij chef redactie-Financiën en in 2005 werd hij hoofdredacteur van de krant. Delaplace loodste De Tijd door de overname door De Persgroep en Rossel en leidde als hoofdredacteur ook de fusie met L’Echo in goede banen. Hij gidste de redactie voorbij een zware herstructurering met dito jobverlies.

Delaplace bleef hoofdredacteur tot 2007. Toen werd hij redactiedirecteur van Mediafin, waardoor hij de redactionele eindverantwoordelijkheid droeg van De Tijd en L’Echo. Sinds 2017 is Delaplace ceo van Mediafin.

Geen eenvoudige taak

Delaplace wacht als nieuwe kapitein aan de Reyerslaan zeker geen eenvoudige taak. Tal van uitdagingen liggen klaar. Denk maar aan het feit dat de openbare omroep de komende jaren verder moet besparen van de Vlaamse regering (12 miljoen euro tegen 2024 volgens de regering, 40 miljoen euro volgens de berekeningen van de VRT) en dat de nieuwe ceo midden in een lopende onderhandeling over een nieuwe beheersovereenkomst moet stappen. Verder moet Delaplace ook intern rust brengen, de VRT positioneren in een snel veranderend en digitaliserend medialandschap, bepalen welke houding de VRT zal aannemen in de gesprekken over de ‘Vlaamse Netflix’.

Dalle spreekt tegen dat Delaplace aan het roer komt van een schip in woelig water. Volgens Dalle is gedelegeerd bestuurder ad-interim Leo Hellemans er op enkele maanden tijd geslaagd de rust te laten terugkeren aan de Reyerslaan en is de beheersovereenkomst al “grondig voorbereid”. “Het is nu de uitgelezen kans om stappen vooruit te zetten en werk te maken van een slagkrachtige openbare omroep”, aldus Dalle.

Delaplace aan het woord

Op de persconferentie bewierookte Dalle de nieuwe CEO uitgebreid. Delaplace nam zelf ook het woord. “Bedankt om mij het vertrouwen te schenken”, zei hij. “Veel mensen hebben me gevraagd waarom ik deze uitdaging in hemelsnaam aanga. Ik denk dat je media-ervaring moet hebben om een mediabedrijf te runnen. Een industrieel bedrijf kan ik niet leiden, maar ik denk dat ik voor de VRT wel iets kan betekenen.”

De VRT mag trots zijn op wat de omroep vandaag is en het talent dat daar verzameld is. “Maak maar eens de vergelijking met andere landen, waar het verbindende effect van media compleet weg is. De VRT heeft op dat vlak een heel belangrijke verbindende rol te spelen. De Vlaming moet trots zijn. Ik wil een project opzetten waar iedereen enthousiast van wordt.”

Delaplace heeft het over een project waarin de VRT zich moet zien te onderscheiden van andere mediagroepen in ons land. “Veel media vertoeven vandaag in kabbelend water, en dat moet veranderd worden in een stromende bergrivier. Die dynamiek wil ik bij de VRT binnenbrengen.”

Wat hij het eerst gaat doen? “De vuurtoren waar de VRT naartoe vaart duidelijk maken voor alle medewerkers. Iedereen diets maken wat het project is en waar we naartoe willen. Ik wil van de VRT de Champions League van de media maken. Ik wil dat iedereen die hier werkt trots kan zijn.”

Luc Van den Brande: “Ik voel engagement”

Ook voorzitter van de raad van bestuur Luc Van den Brande nam het woord. “Ik ben overtuigd dat hij een enthousiast manager zal zijn, en dat enthousiasme is in dit huis echt nodig. Ik voel een gedreven engagement. Ook dat is belangrijk.” Volgens Van den Brande is ook van belang dat de VRT niet in het vaarwater van andere mediabedrijven komt. “De VRT moet doen wat anderen niet doen”, zei hij.

Hij dankte ook nog Leo Hellemans. “Het is niet evident wat hij gedaan heeft. Hij is een man voor alle seizoenen, ik heb nog meer ervaren wat een belangrijke schakel hij is binnen de VRT. Er kon door niemand een betere brug gebouwd worden.” Hij raakte ook nog even de beheersovereenkomst aan die onderhandeld dient te worden. “Het is evident dat de nieuwe CEO ten volle zijn gewicht in de schaal zal gooien. Dat moet niet holderdebolder, we gaan daar onze tijd voor nemen.”

