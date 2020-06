Ex-kinesist krijgt 24 jaar cel voor doodslag op vriendin Miriam van Poel (68)

Haaltert / Middelkerke - Ex-kinesist Emmanuël Van der Steen (70) uit Middelkerke krijgt een celstraf van 24 jaar voor de doodslag op zijn partner Miriam Van Poel. Via zijn advocaat had hij eerder op de dag nog laten weten dat zijn slachtoffer hem toch niet eerst had aangevallen. “Miriam mag voor honderd procent een engel blijven. Haar blazoen blijft onbeschadigd.”

Het was een uitzonderlijke en ongeziene tussenkomst voor een assisenvoorzitter op het einde van een zitting. Nadat meester Chris Vincke, die Van den Steen verdedigt, aan het begin van zijn pleidooi voor de strafmaat stelde dat zijn cliënt hem had verteld dat zijn slachtoffer hem niet eerst had aangevallen, kwam de voorzitter daarop terug met een opmerkelijke tussenkomst. “Mijnheer Van den Steen, uw weet dat de familie graag zou weten wat er gebeurd is. Wilt u nog iets over de feiten zeggen?” En toen haalde de veroordeelde zelf zijn eigen verdediging helemaal onderuit. “Ik weet het niet zo goed. Het ging allemaal zo vlug. Ik weet niet wie eerste gestoken heeft.” Pijnlijk, zeker voor meester Kris Vincke die tijdens zijn pleidooi de jury had gevraagd rekening te houden met verzachtende omstandigheden die er volgens hem toch duidelijk waren. “Van den Steen werd nooit veroordeeld voor intrafamiliaal geweld, hij heeft hard gewerkt en veel mensen geholpen.”

slachtoffer Miriam Van Poel. Foto: rr

Gebrek aan spijt

Procureur-generaal Caroline Verschuere, die 25 jaar celstraf voor de beschuldigde eiste, trok even daarvoor fel van leer en zag geen verzachtende omstandigheden. “We hebben er alle belang bij dat Van den Steen voorgoed uit de samenleving verwijderd wordt. We hebben recht op een veilige samenleving waarin je niet wordt doodgestoken door een alcoholverslaafde alcoholist”, sneerde ze. “Ik zag een totaal gebrek aan oprechte spijt, ook niet naar de nabestaanden toe die hier tijdens de debatten kwamen en gingen. Intrafamiliaal geweld loopt als een rode draad door zijn leven.” De procureur toonde niettemin toch wat mededogen, hoewel. “Ik wil niet zo onmenselijk zijn zoals hij was. Ik vorder in eer en geweten 25 jaar cel. Dan kan hij na 8,5 jaar eventueel vrijkomen.

Van den Steen kreeg voor zijn opmerkelijke tussenkomst op de vraag van de voorzitter nog even het woord en begon met zijn advocaat te bedanken voor de goede verdediging. “Nu het nog mogelijk is wil ik mijn excuses aanbieden voor het leed dat ik heb aangedaan. Ik heb mij aangegeven en ik wist dat ik zou gestraft worden. Ik zal die straf aanvaarden.”

Familie opgelucht

En de straf was niet min: 24 jaar opsluiting. De jury wees daarbij op de dominante houding van Van den Steen en de onredelijke manier waarop hij zijn wil opdrong aan een sociale, behulpzame en geëngageerde dame die hem toeliet in haar appartement. “U kreeg niet het maximum”, richtte de voorzitter zich tot de veroordeelde. ”Ook aan uw leeftijd biedt de straf u nog een zeker perspectief. Er is rekening gehouden met uw professionele toewijding en uw leeftijd, maar veel mensen hebben ook slechte herinneringen aan u overgehouden.” Hij gaf Van den Steen de raad opnieuw contact op te nemen met zijn dochter en zijn familie.

Veerle en Kathleen Schevernels, de dochters van Miriam Van Poel zijn tevreden met de straf. “Maar we blijven met veel vragen zitten.” Foto: Dany Van Loo

De familie van het slachtoffer reageerde relatief tevreden op het verdict en de straf. “We waren al blij dat hij niet vrijuit ging na wat hij onze mama heeft aangedaan”, zeggen Veerle en Kathleen Schevernels, de dochters van Miriam Van Poel. “Maar we blijven toch nog met veel vragen zitten waarop hij geen antwoord heeft gegeven. Onze mama komt hiermee niet terug, maar we hopen dat we dit nu stukje voor stukje een plaats zullen kunnen geven en kunnen beginnen aan de verwerking van dit drama. Iedereen heeft de voorbije week goed zijn best gedaan, en wij willen de jury zeker bedanken.”