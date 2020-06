50-jarige man vrijgesproken van jarenlang misbruik stiefdochter, advocaat Jef Vermassen: “Ze was gewoon verliefd op hem”

Brakel - Een 50-jarige man uit Brakel die eerder veroordeeld was tot vijf jaar cel, is in beroep vrijgesproken voor de verkrachting van zijn stiefdochter. Het hof volgde de redenering van zijn advocaat Jef Vermassen dat er geen bewijs van verkrachting. Volgens hem ging het om een relatie met wederzijdse toestemming.

Volgens de vrouw zou ze een eerste keer zijn aangerand door haar stiefvader toen ze 9 jaar was. Om haar te doen zwijgen, zou de man ermee gedreigd hebben dat ze haar halfzusje nooit meer mocht zien en dat ze haar paard zou kwijt geraken. “De man misbruikte zijn machtspositie”, pleitte haar advocaat.

Volgens de procureur-generaal durfde het meisje pas jaren later met het verhaal naar buiten komen, toen ze omringd was door mensen die haar steunden: haar nieuwe vriend en haar echte vader. Hij pleitte ook dat de man weinig schuldinzicht had en hij vroeg de eerdere straf van vijf jaar cel, waarvan drie effectief, te bevestigen.

Zelf geeft de man toe dat hij een relatie met haar begon, maar dan wel pas toen ze 17 of 18 jaar was. “En dat was met wederzijdse toestemming”, pleitte zijn advocaat Jef Vermassen. “Ze was verliefd op hem en wou altijd bij hem zijn. Wat voordien zou zijn gebeurd, zijn allemaal leugens. Het meisje had altijd goede punten op school, en haar moeder heeft ook nooit iets gemerkt van de beweerde feiten.” De man zelf gaf nog toe spijt te hebben dat hij ooit een relatie met haar was begonnen. “Ik had niet mogen toegeven aan haar.”

Het hof oordeelde nu dat er onvoldoende bewijzen zijn om de man te veroordelen en sprak de man over de hele lijn vrij.