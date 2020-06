Kinepolis gaat deze zomer op tour met “het grootste mobiele LED-scherm ter wereld” voor een drive-inbioscoop

Maldegem - Kinepolis trekt in juli en augustus door Vlaanderen met een drive-in bioscoop. De bioscoopketen strijkt met een groot mobiel LED-scherm neer in verschillende plaatsen. De eerste stop is Maldegem waar van 3 tot en met 7 juli een zevental films zal vertoond worden.

Nu we allemaal weer uit ons kot mogen, lanceert Kinepolis deze zomer Kinepolis On Tour, een drive-in bioscoop in verschillende Vlaamse steden. Filmliefhebbers kunnen hun wagen parkeren in een veld en van een film genieten op een enorm mobiel LED-scherm. Voorlopig zijn er twee locaties bekend: in Maldegem zal Kinepolis On Tour van 3 tot en met 7 juli stoppen op de grote weide aan de Gentweg en dat is niet toevallig. “Het idyllische weidelandschap ligt op het hoogste punt van de gemeente”, zegt schepen van Jeugd Glenn Longeville (Open Vld).

“Dit is de ideale plek om een reeks iconische films tot leven te laten komen. De weelderige weide tussen de straten Helle en Onderdijke zal als decor dienen voor meerdere kaskrakers, tot drie keer per dag, van in de vroege uurtjes tot zonsondergang. Interstellar zet als openingsfilm meteen de toon voor een fantastische week. Iedere dag kunnen cinefielen er genieten van meerdere voorstellingen, wat lekkers voor erbij en een adembenemend uitzicht.”

Dat Maldegem de eerste stop is van Kinepolis On Tour is evenmin toevallig. “We wilden in deze coronatijden iets doen voor de Maldegem jeugd tussen 16 en 22 jaar”, zegt burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld). “Schepen Marleen Vandenbussche kwam met het idee op de proppen voor een drive-in bioscoop. We hebben dan contact opgenomen met Kinepolis en we konden hen overtuigen van dit idee. We zijn natuurlijk vereerd dat de bioscoopketen hier een groots zomerspektakel van heeft gemaakt, maar vooral blij dat onze gemeente het evenement zal aftrappen. We betaalden 30.000 euro hiervoor.”

Door naar Limburg

Na Maldegem trekt de Kinepoliskaravaan verder naar het kasteel van Alden Biesen in Limburg, waar het bioscoopscherm van 10 tot en met 14 juli zal staan.

Kinepolis maakt zich sterk dat de liefhebbers “in alle veiligheid” kunnen genieten van de film. Elke dag voorziet het event tot drie keer toe plaats voor 250 wagens. Een toegangsticket kost 25 euro per wagen. De film wordt vertoond op, volgens Kinepolis, “het grootste mobiele LED-scherm ter wereld”. Dat scherm meet 16 meter op 9 meter.

Ter plekke kunnen de filmliefhebbers ook online drank en snacks aankopen en met de smartphone betalen. Die worden nadien tot aan de auto gebracht.

Op kinepolis.be/ontour is alle info te vinden wat betreft reeds bevestigde locaties, programmatie en online voorverkoop. Nieuwe locaties en films worden in de komende weken aan het programma toegevoegd.